СКР сообщил о задержании 8 человек по факту теракта в метро Петербурга
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В Москве задержаны два человека по факту теракта в метро Санкт-Петербурга. Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Кроме того, еще шестеро задержаны 6 апреля в самом Петербурге. Изъято, в частности, СВУ, идентичное обнаруженному на станции метро "Площадь Восстания".
Восемь человек задержаны по факту теракта в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Как говорится в ее заявлении на сайте СКР, по факту теракта задержаны шесть человек в Санкт-Петербурге и еще двое – в Москве.
Также приводятся имена задержанных. Это Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков.
По словам Петренко, в местах проживания этих лиц изъяты взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции петербургского метро "Площадь Восстания", а также огнестрельное оружие и боеприпасы.
Взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля в вагоне поезда в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Еще одно СВУ нашли и обезвредили на станции "Площадь восстания". По последним данным, жертвами атаки стали 14 человек, в том числе, смертник. В больницах Санкт-Петербурга остаются 49 пострадавших.
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