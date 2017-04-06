Сотни тысяч россиян почтили память погибших при взрыве в Петербурге

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Трагедия в Петербурге объединила всю страну. На акции в поддержку жителей Северной столицы в четверг вышли сотни тысяч россиян. Скорбели во Владивостоке, Кемерове, Тюмени, Уфе, Черкесске, Астрахани, Тамбове. 50 тысяч москвичей пришли на Манежную площадь, чтобы поддержать петербуржцев и показать свою солидарность в борьбе с терроризмом.

Жертв теракта в петербургской подземке в четверг вспоминают по всей стране. Самое массовое мероприятие - по информации МВД, более 50 тысяч человек - в столице, передает "ТВ Центр".

Акция памяти под названием "Питер, мы с тобой!" стартует у стен Кремля. Организованная московскими транспортными профсоюзами буквально за несколько часов до начала она приняла масштабы общегородской. Желающих попасть в Александровский сад - возложить цветы и зажечь свечи - оказалось так много, что пришлось даже вводить усиленные меры безопасности.

Рамки металлоискателей у выходов из всех ближайших станций метро. Досмотр сумок и рюкзаков. Огромная, многочасовая очередь. Все это не стало помехой для москвичей. Ведь речь о горе - общем для всей страны. "Мы тоже живем в мегаполисе, где есть метро. Неоднократно сами сталкивались с подобными терактами. Поэтому это самое меньшее, что мы можем сделать в этой ситуации", - говорит жительница Москвы Майя Зинина.

Людская река не иссякала несколько часов. Стела города-героя Ленинграда утопала в цветах. В это время со сцены на Манежной площади звучали имена погибших, истории их жизни. В траурном концерте участие приняли известные музыканты и артисты. Вместе с обычными горожанами почтить память погибших пришли и политики. Все говорили о единстве.

"Сегодня я чувствую скорбь по моим землякам петербуржцам, и не только по моим землякам, которые погибли. А еще я чувствую злость и я чувствую, что сегодня люди солидарны, потому что никто никогда не поставит Россию на колени, как не поставили мой родной город в годы Великой Отечественной войны. Мой Ленинград - город-герой – выстоял", - заявил руководитель фракции партии "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов.

"Знаете, я думаю, что такого рода вспоминания, поддержка, они нужны не столько ушедшим - они нужны нам. Потому что пока мы еще можем думать на таких примерах. А ведь террористы целились в каждого вот здесь проходящего на площади. Им было безразлично", - отметил вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев.

Вечером в Санкт-Петербурге в небо отпустили сотни белых шаров - символ светлой памяти о погибших. Перед входом на станцию метро "Технологический институт" - фотографии и свечи, десятки букетов и венков. Акция памяти собрала более 30 тысяч человек.

Когда в Санкт-Петербурге и Москве было еще раннее утро, владивостокцы уже зажигали свечи в знак солидарности с жителями северной столицы. "Сегодня я сюда пришла для того, чтобы выразить слова поддержки тем людям, которые живут в Петербурге. Которые потеряли своих близких, которые пострадали. Потому что я считаю, что мы всей страной должны объединиться, сказать, что мы вместе. Мы вместе, как страна, как народ. Мы вместе в борьбе с этим жутким злом - с терроризмом", - сказала Майя Шалунова.

Ленточки с надписями "Нас не запугать" и плакаты "За будущее без террора". Кемерово стал первым сибирским городом, поддержавшим общероссийскую акцию. В парке Победы имени маршала Жукова собрались около шести тысяч горожан.

Минутой молчания память убитых террористом-смертником питерцев - 13 человек, самому старшему из которых не было и двадцати шести - почтили жители Донецкой народной республики.

Михаил Шекоян, Дина Самохина, Александр Голубев, Сергей Ким и Эдуард Мамедов, "ТВ Центр", Москва.