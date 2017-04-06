"ТВ Центр" запускает историческое ток-шоу "Красный проект"

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Зрители телеканала "ТВ Центр" уже 7 апреля смогут увидеть на своих телеэкранах новое ток-шоу "Красный проект".

Телеканал "ТВ Центр" запускает новое историческое ток-шоу "Красный проект". Это цикл программ, посвященных столетию Февральской и Октябрьской революций. Главными темами станут исторические события, происходившие в нашей стране с февраля 1917 года по сегодняшний день.

Ведущий шоу и его гости будут полемизировать, высказывать свои мнения и суждения о том, что до сих пор вызывает споры и дискуссии в обществе - Гражданской войне, "красном терроре", белой эмиграции, Второй мировой войне - обо всём, что так или иначе связано с эпохальным переломом 1917 года.

Ток-шоу будет выходить в эфир каждую пятницу.