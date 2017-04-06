В Перми тайно покрестили Люцифера и Вольдемара

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Необычная история произошла в Перми. Там родственники втайне от родителей крестили в православной церкви двух детей - мальчика по имени Люцифер и его младшего брата Вольдемара. После обряда они получили имена Иван и Владимир. Поступок родных мать сочла предательством, поскольку сама исповедует сатанизм. Теперь женщина намерена провести обряд "раскрещивания" и воспитывать сыновей согласно своим религиозным убеждениям.

Трехлетний Люцифер и его младший брат Вольдемар беззаботно смотрят мультики и еще не понимают, что происходит. Тем временем в дом семьи сатанистов пришла беда. По крайней мере, по их мнению. Детей втайне от родителей крестили родственники, передает "ТВ Центр".

"Я сначала не поверила. Я стала выяснять. Я позвонила своей маме, и по ее ответу "а тебе какая разница", такому ехидному, сразу стало все понятно, что это все правда. Я была на работе, как раз на сутках, в это время, и полночи, я просто ревела", - рассказала Наталья Меньшикова.

Обряд крещения был проведен еще летом. Мать Люцифера и Вольдемара надолго оставляла детей у их бабушек. Теперь ни себе, ни им не может простить случившегося. Говорит, как "ножом в спину".

"Сложившаяся ситуация - пример того, как подло поступают христиане. Это вопрос того, что христианам доверять нельзя. Это показательный случай, я считаю", - говорит женщина.

Теперь близкие родственники совсем не общаются. Съемочной группе по телефону бабушка объясняет: по-другому поступить не могла. Но Наталья Меньшикова так просто сдаваться не собирается. Ждет убывающую луну. Готовит так называемый обряд "раскрещивания". В течение трех ночей подряд в присутствии детей будет читать заклинания. Говорит, что от идеи проводить его на кладбище отказалась. Ритуал состоится дома.

Нательные кресты Люцифера и Вольдемара, необходимые для ритуала, Наталья уже заполучила. А вот крестильные рубашки родственники не отдают. Говорят, и не было их.

"Раскрещивание" - это дурость их. Они ни в какой секте не состоят. Они так, пальцы веером хотят показать перед родственниками, что они такие умные, а мы все ненормальные. Это у них с головой не все в порядке", - убеждена прабабушка Люцифера Александра Цигвинцева.

Выяснить, у кого же и с чем не все в порядке, Наталья планирует с помощью петиции. В ней она собирается поставить вопрос об ограничении права Русской православной церкви крестить детей до 14 лет. Исключение – нотариально заверенное согласие родителей. Священников – нарушителей такого правила мать Люцифера предлагает сажать в тюрьму.

Александр Огородников, Артем Рассказихин, "ТВ Центр".