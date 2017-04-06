Черный кот прервал выступление мэра Риги Ушакова. Видео

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Комичный случай произошёл с мэром Риги во время прямого эфира. Нил Ушаков отвечал на вопросы горожан и в кадре неожиданно появился чёрный кот.

Курьезная ситуация произошла во время выступления в прямом эфире мэра Риги. Видео Нил Ушаков опубликовал на своей страничке в соцсети, передает "ТВ Центр".

На кадрах видно - политик в недоумении. Животное забралось на стол, начало туда-сюда расхаживать. А потом кот и вовсе добрался до чашки мэра и начал лакать из неё. В итоге, улыбнувшись, Ушаков смахнул кота, и он убежал.

Стоит отметить, что в Ратуше Риги живет два официальных кота - Мурис и Кузя. Их мэр забрал из приюта в 2011 году. Питомцы служат для привлечения туристов.