Во время митинга во Франции на Фийона высыпали пакет с мукой

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Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон оказался весь обсыпан мукой в ходе предвыборного митинга в Страсбурге. Такую акцию совершил неизвестный молодой человек в тот момент, когда политик шел к сцене, чтобы произнести речь.

Неизвестный молодой человек высыпал на кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона пакет с мукой. Это произошло в тот момент, когда политик шел к сцене, чтобы произнести речь перед своими сторонниками во время предвыборного митинга, передает ТАСС.

При этом, виновник инцидента был одет в футболку с надписью "Студенты с Фийоном". Вероятно, это было сделано для того, чтобы беспрепятственно пройти на митинг. Из-за такого конфуза, кандидат в президенты вышел к избирателям спустя какое-то время.

Lui qui voulait être blanchi c'est donc fait �������� Ça dénote un certain ras-le-bol des français... #FillonStrasbourg pic.twitter.com/yxLgVz0P47 — Fabien Perez (@FabPerez31) 6 апреля 2017 г.

Ранее целью активистов становились другие кандидаты на пост французского лидера. В начале марта 2017 года Эмманюэля Макрона закидали яйцами в ходе посещения сельскохозяйственной выставки в Париже. В декабре 2016 года бывший премьер страны Мануэль Вальс, который тогда также планировал побороться за пост президента, как и Фийон, был обсыпан мукой в Страсбурге.

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