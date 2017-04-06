Во время митинга во Франции на Фийона высыпали пакет с мукой
Теги: выборы франция акция Происшествие
Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон оказался весь обсыпан мукой в ходе предвыборного митинга в Страсбурге. Такую акцию совершил неизвестный молодой человек в тот момент, когда политик шел к сцене, чтобы произнести речь.
Неизвестный молодой человек высыпал на кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона пакет с мукой. Это произошло в тот момент, когда политик шел к сцене, чтобы произнести речь перед своими сторонниками во время предвыборного митинга, передает ТАСС.
При этом, виновник инцидента был одет в футболку с надписью "Студенты с Фийоном". Вероятно, это было сделано для того, чтобы беспрепятственно пройти на митинг. Из-за такого конфуза, кандидат в президенты вышел к избирателям спустя какое-то время.
Lui qui voulait être blanchi c'est donc fait �������� Ça dénote un certain ras-le-bol des français... #FillonStrasbourg pic.twitter.com/yxLgVz0P47— Fabien Perez (@FabPerez31) 6 апреля 2017 г.
Ранее целью активистов становились другие кандидаты на пост французского лидера. В начале марта 2017 года Эмманюэля Макрона закидали яйцами в ходе посещения сельскохозяйственной выставки в Париже. В декабре 2016 года бывший премьер страны Мануэль Вальс, который тогда также планировал побороться за пост президента, как и Фийон, был обсыпан мукой в Страсбурге.
Читайте также:
Эксперт: победитель выборов во Франции будет согласовывать с ФРГ позицию по России
Призвавший Францию к выходу из ЕС Меланшон победил на дебатах
Кандидат в президенты Франции Ле Пен приедет в Москву
Лавров исключил вмешательство России в выборы во Франции и ФРГ