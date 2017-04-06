Песков: визит Тиллерсона может пролить свет на позицию США по Сирии

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По словам Дмитрия Пескова, предстоящий визит госсекретаря США в Москву может пролить свет на позицию Вашингтона по сирийской проблеме. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в настоящее время обмен информацией по Сирии с американцами есть, однако он незначителен.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что предстоящий визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву прольет свет на позицию Вашингтона по Сирии. Об этом он рассказал в интервью Associated Press.

"Возможно, предстоящий визит госсекретаря Тиллерсона в Москву как-то прольет свет на позицию американской стороны по отношению к растущей напряженности в Сирии", - сказал Песков. Пресс-секретарь президента также добавил, что обмен информацией с Соединенными Штатами по сирийской проблеме есть, однако он незначителен и далек от необходимого объема.

Ранее сообщалось, что Тиллерсон посетит российскую столицу 11-12 апреля. Отмечается, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США обсудят Сирию, Украину и борьбу с запрещенной в нашей стране группировкой "Исламское государство". Кроме того, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин может встретиться с Тиллерсоном при появлении такой возможности.

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