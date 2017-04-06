СМИ узнали о намерении США атаковать Сирию крылатыми ракетами

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Глава Пентагона Джеймс Мэттис готов обратиться к президенту США Дональду Трампу с рядом предложений по реакции Вашингтона на химическую атаку в Сирии. Среди прочих вариантов есть атака по САР крылатыми ракетами.

США могут нанести удар крылатыми ракетами с кораблей ВМС по Сирии. С таким предложением к президенту страны Дональду Трампу может обратиться глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает "Интерфакс" со ссылкой на CBS.

На такой шаг Вашингтон может пойти в ответ на предполагаемую химическую атаку в провинции Идлиб, в которой он усматривает вину Дамаска. Кроме того, возможны и другие варианты реагирования.

Ранее Трамп задумался над военными действиями в связи с химической атакой в Сирии. Соответствующий вопрос он обсуждал с некоторыми членами американского Конгресса. При этом, глава Белого дома еще не принял твердого решения, но успел обсудить возможный шаг с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, на чье мнение он полагается.

Накануне, 5 апреля, глава Белого дома заявил, что вероятная химическая атака в сирийской провинции Идлиб изменила его отношение к президенту Сирии Башару Асаду. По его словам, произошедшее для него неприемлемо. Кроме того, американский лидер в ответ на вопрос журналистов о том, как он собирается реагировать на химическую атаку в Сирии, заявил: "Вы увидите".

Как сообщали СМИ, химическая атака в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб привела к гибели не менее 70 человек. Оппозиция обвиняет в случившемся сирийские власти. А вот в Дамаске отрицают свою причастность к атаке, заявляя, что в убийствах виноваты террористы.

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