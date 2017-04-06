Тиллерсон: Асад не будет руководить Сирией

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что президент Сирии Башар Асад не будет руководить народом своей страны в будущем. По его словам, Вашингтон изучает варианты наиболее подходящего ответа на предполагаемую химическую атаку в сирийской провинции Идлиб. В ней США обвиняют "режим Асада".

Для президента Сирии Башара Асада не будет места в руководстве сирийским народом, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Его заявление показали американские телекомпании, передает ТАСС.

"У него не будет места в руководстве сирийским народом ", - сказал он в аэропорту в городе Палм-Бич.

По его словам, сейчас Вашингтон изучает варианты наиболее подходящего ответа на предполагаемую химическую атаку в сирийской провинции Идлиб, информирует "Интерфакс". "Нет сомнений у нас, (согласно, - прим. ред.) информации, которой мы располагаем, сирийский режим Башара Асада ответственен за происшедшее", - подчеркнул госсекретарь США.

Кроме того, он призвал Россию пересмотреть свою поддержку Асаду.

Ранее СМИ узнали, что глава Пентагона Джеймс Мэттис намерен обратиться к президенту США Дональду Трампу с предложениями по ответным действиям Вашингтона в связи с химатакой в Сирии. В частности, министр обороны может попросить главу Белого дома нанести удар по САР крылатыми ракетами.

По данным СМИ, химическая атака в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб привела к гибели не менее 70 человек. Оппозиция обвиняет в случившемся сирийские власти. А вот в Дамаске отрицают свою причастность к атаке, заявляя, что в убийствах виноваты террористы.