Мужчина избил сожительницу пультом от телевизора в Зеленограде

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Полицейские задержали мужчину, который подозревается в нападении на сожительницу в Зеленограде. В ходе конфликта он избил женщину пультом от телевизора. Впоследствии мужчина дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело.

В Зеленограде правоохранительные органы задержали мужчину, который подозревается в нападении на сожительницу. Об этом сообщает агентство "Москва".

"Женщина сообщила, что поссорилась с 36-летним сожителем, и в ходе конфликта он схватил пульт от телевизора и ударил им потерпевшую по лицу, причинив закрытый перелом костей носа и гематомы", - говорится в сообщении.

Впоследствии подозреваемый был задержан по месту жительства. Он признался в содеянном и дал показания. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".