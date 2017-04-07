США нанесли удар по авиабазе в Сирии. Видео

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США минувшей ночью нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат сирийской армии в провинции Хомс. По объекту было выпущено не менее 60 крылатых ракет. Дамаск уже обвинил Вашингтон в военной агрессии. Сообщается о жертвах в результате удара, по данным СМИ, погибли не менее четырех сирийских военных.

В ближайшее время МИД России сделает заявление в связи действиями Вашингтона по территории Сирии. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. США нанесли удар крылатыми ракетами по базе правительственных войск в сирийской провинции Хомс, передает "ТВ Центр".

С американских кораблей в Средиземном море было выпущено 59 ракет типа "Томагавк". Целью стал аэродром Шайрат, который по мнению Вашингтона, сирийские ВВС якобы могли использовать для химической атаки в провинции Идлиб. Заявления Минобороны России, что боеприпасы с отравляющими веществами находились на базе боевиков, Пентагон в расчет не принял.

По сообщениям агентства "Сана", после американской ракетной атаки есть многочисленные жертвы. Сирийское телевидение объявило действия США актом агрессии. Приказ президента Дональда Трампа уже назвали самым радикальным военным решением с момента его вступления в должность.

"Сегодня я отдал приказ нанести прицельный военный удар по авиабазе в Сирии, с которой была осуществлена химическая атака. Жизненным интересом Соединенных Штатов является предотвращение и сдерживание распространения и использования смертоносного химического оружия", - заявил он.

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