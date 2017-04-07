НАК назвал взрыв в Ростове-на-Дону бытовым конфликтом

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Национальный антитеррористический комитет официально отверг версию теракта при взрыве в Ростове-на-Дону. По данным комитета, причиной стал бытовой конфликт — мужчина, который подбросил начиненный взрывчаткой фонарик, испытывал личные неприязненные чувства к потерпевшему.

Взрыв в центре Ростова-на-Дону не был терактом, а произошел из-за конфликта на бытовой почве. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете. Подозреваемый задержан, передает "ТВ Центр".

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он оставил на тротуаре возле здания школы начиненный взрывчаткой карманный фонарик, который впоследствии взорвался в руках у сторожа учебного заведения.

Мужчина получил серьезные ранения и был госпитализирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".

"Взрывоопасный предмет изготовил и подбросил на пути следования пострадавшего хорошо знакомый с ним житель Ростова-на-Дону. Некоторое время назад между ними возник бытовой конфликт на почве личностных неприязненных отношений, что явилось причиной преступления. Предпринятыми мерами было оперативно установлено местонахождение преступника, который был задержан. Информационный центр НАК обращает внимание граждан и средств массовой информации, что данное преступление не имеет отношение к террористической деятельности, а является общеуголовным", - сообщил представитель Информационного центра НАК Дмитрий Павлов.