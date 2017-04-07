В ДНР назвали имя заказчика убийств Моторолы и Гиви

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В Министерстве государственной безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили, что заказчиком убийств Михаила Толстых (известного под позывным Гиви) и Арсена Павлова (Моторола) был глава департамента контрразведки Службы безопасности Украины Алексей Петров.

Заказчиком убийств командиров батальонов самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаила Толстых (Гиви) и Арсена Павлова (Моторола) был глава департамента контрразведки Службы безопасности Украины Алексей Петров. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на представителя Министерства государственной безопасности ДНР Марию Петрову.

По ее словам, Алексей Петров курировал созданные при поддержке США отряды для противодействия ДНР и ЛНР. В частности, по словам Петровой, он отвечал за формирование диверсионных групп для совершения терактов на неподконтрольных Киеву территориях.

"14 февраля 2017 года, то есть вскоре после убийства Гиви, Петр Порошенко назначил Алексея Петрова начальником департамента контрразведки за заслуги последнего перед украинской властью, которые фактически являются преступлениями против республики. Данный факт свидетельствует о том, что Петр Порошенко лично санкционирует убийства граждан ДНР", - сказала представитель МГБ ДНР.

В ведомстве также отметили, что свои действия Петров согласовывает с главой СБУ Василием Грицаком и представителями США.

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