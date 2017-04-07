В Киеве начали сбор подписей за отставку мэра Кличко

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Киевская община инициировала сбор подписей за отставку мэра города Виталия Кличко. Градоначальник, по мнению жителей, проводит непопулярную политику и не заслуживает доверия.

Инициативная группа Киева начала сбор подписей за досрочное прекращение полномочий мэра города Виталия Кличко, сообщают украинские СМИ.

По мнению горожан, Кличко ненадлежащим образом исполняет свои профессиональные обязанности. Они считают, что мэр управляет Киевом "по остаточному принципу" и равнодушен к проблемам горожан.

За отставку Кличко высказались 428 членов территориальной общины Киева, в которую входят горожане, имеющие право избирать мэра. Для того чтобы отправить градоначальника в отставку, необходимо набрать 393 тысячи подписей, после чего их рассмотрит киевский избирком.

Боксер Виталий Кличко занимает пост мэра Киева с мая 2014 года.

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