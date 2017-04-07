Сенатор: Трамп наступил на те же грабли, что и Буш-младший
Отдав приказ о нанесении удара по сирийской авиабазе, Дональд Трамп наступил на те же грабли, что и Джордж Буш-младший, искавший в свое время химоружие в Ираке. Такое мнение высказал сенатор, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопаности Виктор Озеров.
Удар крылатыми ракетами по сирийской авиабазе в Хомсе, который нанесли США минувшей ночью, является актом агрессии и нарушением суверенитета. Об этом заявил сенатор, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
По его мнению, Вашингтон вновь пытается брать на себя роль главного судьи всех международных событий, определяя виноватых и вынося приговоры.
"С точки зрения международного права и общечеловеческих ценностей это ни в какие рамки не укладывается", - приводит слова Озерова агентство "Интерфакс".
Он добавил, что Трамп наступает на те же грабли, что и Джордж Буш-младший, который в свое время под предлогом наличия у Багдада химического оружия, начал военную кампанию против Ирака. Позднее США признали ошибочными данные спецслужб.
Минувшей ночью США нанесли удар крылатыми ракета по авиабазе сирийской армии в провинции Хомс. Это стало ответом на якобы применение Дамаском химоружия в провинции Идлиб. Корабли ВМС США выпустили не менее 59 ракет по базе. Сообщается о погибших среди сирийских военных.
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