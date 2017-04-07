В Москве зарезали врача-анестезиолога

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В московской квартире на востоке Москвы нашли тело врача анестезиолога-реаниматолога. На шее мужчины обнаружили 7 ножевых ранений. По подозрению в убийстве задержан знакомый потерпевшего, имеющий судимость.Мотив преступления устанавливается.

В Москве в одной из квартир обнаружили тело 46-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями, передает ТАСС.

"Врач анестезиолог-реаниматолог 57-й городской больницы был найден мертвым в своей квартире. На теле обнаружены семь ножевых ранений", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, следователи задержали подозреваемого. Им оказался знакомый убитого врача, 1988 года рождения. Известно, что его ранее судили за особо тяжкое преступление. Мотив преступления устанавливается.

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