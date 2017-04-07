На севере Москвы в квартире нашли тело мужчины с проломленной головой
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В одной из квартир на севере столицы нашли тело мужчины с открытой черепно-мозговой травмой. Об этом полиции сообщил знакомый погибшего. К моменту обнаружения мужчина был мертв уже около суток.
В квартире дома на Коровинском шоссе обнаружили тело мужчины с проломленной головой. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, в полицию обратился мужчина, который сообщил об обнаружении вечером 6 апреля тела своего 41-летнего знакомого.
"Мужчина с открытой черепно-мозговой травмой лежал на кровати. К моменту обнаружения мужчина был мертв уже около суток", - рассказал источник.
Информацию об обнаружении тела подтвердили в ГУ МВД столицы. Других подробностей в столичном главке не уточнили.
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