На севере Москвы в квартире нашли тело мужчины с проломленной головой

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В одной из квартир на севере столицы нашли тело мужчины с открытой черепно-мозговой травмой. Об этом полиции сообщил знакомый погибшего. К моменту обнаружения мужчина был мертв уже около суток.

В квартире дома на Коровинском шоссе обнаружили тело мужчины с проломленной головой. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, в полицию обратился мужчина, который сообщил об обнаружении вечером 6 апреля тела своего 41-летнего знакомого.

"Мужчина с открытой черепно-мозговой травмой лежал на кровати. К моменту обнаружения мужчина был мертв уже около суток", - рассказал источник.

Информацию об обнаружении тела подтвердили в ГУ МВД столицы. Других подробностей в столичном главке не уточнили.

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