Дмитрий Куликов рассказал о программе "Красный проект" на "ТВ Центре"

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Политолог и публицист Дмитрий Куликов рассказал о новом ток-шоу "Красный проект". По его словам, 70 лет Советского Союза - неосвоенный исторический опыт, и задача программы - "препарировать" этот период истории страны, сделать выводы о том, куда двигаться дальше.

Политолог и публицист Дмитрий Куликов рассказал в эфире программы "События. 25-й час" о новом ток-шоу на телеканале "ТВ Центр" "Красный проект". По его словам, задача проекта в том, чтобы "препарировать" период советской власти, и извлечь из него тот опыт, который до сих пор нами "недополучен".

Все, что рассказал о "Красном проекте" его ведущий, смотрите в видео.

Программа "События. 25-час"