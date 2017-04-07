Путин назвал актом агрессии удар США по базе в Сирии

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Президент России Владимир Путин считает, что авиаударами по сирийской базе США пытаются отвлечь внимание от жертв в Ираке. Кроме того, действия Вашингтона ухудшают и без того плачевные отношения с Москвой и не способствует борьбе с терроризмом.

Президент России Владимир Путин осудил авиаудары США по сирийской базе и считает, что действия Вашингтона наносят существенным урон без того сложным российско-американским отношениям. Слова главы государства приводит его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он рассказал, что Путин считает удар по Сирии актом агрессии против суверенного государства, нарушающим нормы международного права под надуманным предлогом. По словам Пескова, Вашингтон проигнорировал вывозы ОЗХО о полном уничтожении Дамаском запасов химического оружия. В то же время США игнорируют факты использования запрещенных веществ террористами, что лишь усугубляет ситуацию.

Также президент считает, что своими действиями США пытается отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.

Путин, по словам Пескова, также считает, что США создают препятствия в борьбе с международным терроризмом.

"Дональд Трамп провозгласил как одну из главных задач (борьбу с терроризмом – прим. ред.) еще во время своей предвыборной кампании", - сказал он.

США минувшей ночью нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат сирийской армии в провинции Хомс. По объекту было выпущено не менее 60 крылатых ракет. По данным сирийских СМИ, имеются жертвы. Сирийское телевидение объявило действия США актом агрессии. Приказ президента Дональда Трампа уже назвали самым радикальным военным решением с момента его вступления в должность.