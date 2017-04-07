В Хомсе открылся филиал Международного противоминного центра

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Несмотря на сложившуюся обстановку, в Сирии продолжается разминирование территорий, освобожденных об боевиков. В Хомсе для подготовки местных саперов открыт филиал Международного противоминного центра. Обучение сирийцев проводят российские специалисты.

С миноискателем рядовой Валид Ахмад пока обращается неуверенно. Это его первые шаги по полю. Учебному. Военного опыта у Валида нет. Он торговец. Несколько недель назад боевики обстреляли деревню солдата. Погибли трое его друзей. Тогда Валид пообещал отомстить. Попросился на передовую добровольцем. В армию обычного бакалейщика взяли, но отправили не на фронт, а в военный колледж в Хомсе — учиться на сапера, передает "ТВ Центр".

Саперов сирийской армии остро не хватает. Обучить основам разминирования новобранцев командование попросило российских военнослужащих. Наши согласились. На базе инженерного колледжа открыли филиал Международного противоминного центра.

В классах – десятки бомб и фугасов. Не муляжи, настоящие, но обезвреженные российскими саперами в ходе гуманитарного разминирования Алеппо и Пальмиры. Смертоносные самоделки только выглядят примитивно. Выполнены искусно. Они погубили сотни женщин, стариков и детей.

Обучение идет четвертый день. Инструктор Илья Шорин объясняет, как устроены фугасы, как их найти, как не попасть в засаду и как бомбы обезвреживать. Нюансов много. Курсантам понятно не все. Поэтому слушают очень внимательно.

Отбор в колледж был жесткий. Решающий фактор - не боевой опыт, а образование и психологическая устойчивость. Солдаты должны понимать, что рискуют каждую секунду.

Через месяц у Валида и его товарищей экзамены. Из училища они выйдут, конечно, еще не ассами разминирования, но уже хорошо подготовленными саперами.

Сирийская армия почти каждый день освобождает новые деревни и поселки. И в каждом террористы оставили сотни фугасов. Обезвреживать их предстоит уже выпускникам колледжа, которых обучали российские специалисты.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин. "ТВ Центр", Хомс, Сирия.