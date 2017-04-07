Два человека госпитализированы после стрельбы на северо-востоке Москвы
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В результате конфликта со стрельбой на северо-востоке Москвы госпитализированы два человека. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы, стычка произошла между двумя группами мужчин. Один из участников конфликта выстрелил в оппонентов в упор из травматического пистолета.
Два человека госпитализированы в результате стрельбы на северо-востоке Москвы. Об этом сообщило издание РИАМО со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД столицы. Конфликт между двумя группами мужчин произошел на улице Космонавтов.
"В ходе конфликта один из участников достал травматический пистолет и в упор расстрелял из него двух других", - сообщили в пресс-службе.
Пострадавшие госпитализированы. В настоящее время стрелявшего разыскивает полиция.
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