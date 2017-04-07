Два человека госпитализированы после стрельбы на северо-востоке Москвы

Теги: полиция стрельба пострадавшие Происшествие москва

В результате конфликта со стрельбой на северо-востоке Москвы госпитализированы два человека. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы, стычка произошла между двумя группами мужчин. Один из участников конфликта выстрелил в оппонентов в упор из травматического пистолета.

Два человека госпитализированы в результате стрельбы на северо-востоке Москвы. Об этом сообщило издание РИАМО со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД столицы. Конфликт между двумя группами мужчин произошел на улице Космонавтов.

"В ходе конфликта один из участников достал травматический пистолет и в упор расстрелял из него двух других", - сообщили в пресс-службе.

Пострадавшие госпитализированы. В настоящее время стрелявшего разыскивает полиция.

Читайте также:

На севере Москвы в квартире нашли тело мужчины с проломленной головой

В Москве зарезали врача-анестезиолога

Очевидцы сообщили о стрельбе на севере Москвы