Путин жестко отреагировал на удар США по сирийской базе

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Удар США по базе сирийской армии в провинции Хомс является актом агрессии против суверенного государства, причем под надуманным предлогом. Так считает президент России Владимир Путин, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По мнению президента, действия США нанесли серьезный урон российско-американским отношениям.

Атака США на объекты в Сирии является агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом. Такое мнение президента России Владимира Путина озвучил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает "ТВ Центр".

Кроме того, Путин считает такой шаг США попыткой отвлечь внимание от многочисленных жертв среди мирного населения в ходе операции в Ираке. Такие действия Вашингтона наносят ущерб российско-американским отношениям. А главное, не приближают к конечной цели в борьбе с международным терроризмом и создают серьезное препятствие эффективному противодействию этому всемирному злу, что, кстати говоря, президент США Дональд Трамп провозгласил как одну из главных задач ещё во время своей предвыборной кампании, заявил Дмитрий Песков.

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