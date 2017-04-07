Россияне не пострадали в результате ракетного удара по авиабазе в Сирии

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Российские граждане не пострадали в результате авиаудара ВВС США по авиабазе "Шайрат". Но есть погибшие среди сирийцев: три военных и два мирных жителя. В Пентагоне сообщили, что уведомили Россию о предстоящих ракетных ударах.

Россияне не пострадали в результате ракетного удара США по авиабазе сирийских ВВС, передает "Интерфакс" слова депутата Госдумы, первого зампреда организации ветеранов "Боевое братство" Дмитрия Саблина.

Губернатор сирийской провинции Хомс Талал Барази заявил о пяти погибших.

"В результате авиаудара США погибли три военных и два мирных жителей, пострадали 7 человек", - передает его слова агентство "Associated Press".

В Минобороны США заявили, что предупреждали Россию о ракетном ударе ВВС США по авиабазе в Хомсе.

"Российские силы были уведомлены об ударе по установленному каналу по деконфликтации", - передает "Интерфакс" слова официального представителя Пентагона Джеффа Дэвиса.

Он отметил, что американские военные предприняли все меры по недопущению жертв среди военных Сирии и России.

Ранее телеканал CNN сообщило, что во время атаки на базе находился российский военный персонал.

США минувшей ночью нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат сирийской армии в провинции Хомс. По объекту было выпущено не менее 60 крылатых ракет. Сирийское телевидение объявило действия США актом агрессии. Приказ президента Дональда Трампа уже назвали самым радикальным военным решением с момента его вступления в должность.

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