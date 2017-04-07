Дамаск подтвердил гибель шести человек при ударе США
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Шесть человек погибли в результате ракетного удара США по сирийской базе в провинции Хомс. Об этом сообщили в командовании Вооруженными силами Сирии. Ранее сообщалось о пяти погибших, в том числе двух мирных граждан.
В результате удара США по сирийской военной базе в провинции Хомс погибли, по меньшей мере, шесть человек. Об этом сообщили в командовании Вооруженными силами Сирии, пишет ТАСС.
Там отметили, что действия США является откровенной агрессией против Сирии.
США нанесли удар по военному аэродрому сирийской армии в ночь на пятницу. Было выпущено 59 ракет. По данным СМИ, сирийская армия успела перебазировать часть самолет на другие базы.
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