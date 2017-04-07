Под Волгоградом отравились 27 кадетов

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27 воспитанников волгоградского казачьего кадетского корпуса госпитализированы в больницы с кишечной инфекцией. Причину отравления выясняет региональный Роспотребнадзор. Ситуацию контролирует губернатор Волгоградской области.

27 воспитанников Кумылженского казачьего кадетского корпуса в Волгоградской области попали в больницу с кишечной инфекцией, сообщает ТАСС.

Шесть детей доставлены в Михайловскую районную больницу и 21 - в Кумылженскую районную больницу. Их состояние, по словам медиков, стабильное.

Региональный Роспотребнадзор выясняет причины массового отравления детей. Ситуацию взял под свой контроль губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Кумылженский казачий кадетский корпус находится в 300 километрах от Волгограда, в нем проживают более 100 воспитанников в возрасте от семи лет.

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