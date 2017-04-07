Трамп нанес ракетный удар по Сирии: как это было

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Агрессией против суверенного государства назвал Владимир Путин действия США. Минувшей ночью Вашингтон подверг массированному обстрелу авиабазу сирийской армии в провинции Хомс. Есть погибшие и пострадавшие. Удары были нанесены по приказу Дональда Трампа.

Огненное зарево в ночном небе — 59 "Томагавков" с американских эсминцев "Портер" и "Росс" в акватории Средиземного моря отправляются на побережье. Цель - сирийская авиабаза Шайрат близ Хомса. Один из военных, ставший очевидцем произошедшего, рассказал об увиденном в социальных сетях, передает "ТВ Центр".

"Не было времени укрыться. Мы спали, проснулись в ужасе, когда прилетела первая ракета", - рассказал он.

Точных данных о жертвах и разрушениях пока нет. Правительственные силы сообщают о шести погибших военных. Губернатор провинции Хомс - о многочисленных убитых и раненых среди мирного населения. Приказ бомбить стратегический объект в чужой стране отдал лично президент Соединенных Штатов, назвав свое решение "жизненным интересом".

"Сегодня я отдал приказ нанести прицельный военный удар по авиабазе в Сирии, с которой была осуществлена химическая атака. Жизненным интересом Соединенных Штатов является предотвращение и сдерживание распространения и использования смертоносного химического оружия", - заявил он.

Трамп заявляет, что именно авиабазу Шайрат сирийские ВВС использовали для недавней предполагаемой химической атаки в провинции Идлиб. Данные объективного контроля, предоставленные российским Минобороны, американский президент во внимание не принял. Хотя установлено, что боеприпасы с отравляющими веществами находились в другом месте - на складе боевиков. Факт того, что на территории Сирии, контролируемой правительственными войсками, нет ядовитого оружия, подтверждает и Организация по запрещению химического оружия. Но в Вашингтоне предпочитают слушать других советчиков. Так в четверг координатор Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции Рияд Хиджаб заявил, что необходимо уничтожить авиацию, взлетно-посадочные полосы и вооружение сирийской армии. Через несколько часов последовал массированный удар. На сирийском телевидении произошедшее назвали актом агрессии. С такой формулировкой согласны и в Кремле. Позицию российского президента озвучил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Этот шаг Вашингтона наносит существенный урон российско-американским отношениям, и без того находящимся в плачевном состоянии. А главное, как считает Путин, этот шаг не приближает нас к конечной цели в борьбе с международным терроризмом, а наоборот создает серьезное препятствие для формирования международной коалиции по борьбе с ним и эффективному противодействию этому всемирному злу, что, кстати говоря, президент США Дональд Трамп провозгласил как одну из главных задач еще во время своей предвыборной кампании. Президент Владимир Путин также видит в ударах по Сирии со стороны США попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке", - рассказал Песков.

Свою речь во Флориде главнокомандующий произносил в то время, как в Нью-Йорке собрался Совбез ООН. На экстренном заседании члены Совета пытались сформулировать единую позицию по событиям в Идлибе. После сообщений о ночном ударе взяли перерыв, во время которого представители Боливии запросили новую экстренную встречу Совбеза уже с целью обсудить последние действия Соединенных Штатов. Отвод глаз от Мосула, где под ударами американских ястребов продолжают гибнуть тысячи мирных жителей, желание самоутвердиться за чужой счет - причины столь необдуманной демонстрации силы со стороны Трампа еще предстоит отыскать экспертам. Единственное, в чем сходятся политологи, такую атаку невозможно провести молниеносно. Это хорошо спланированная операция. Для реализации нужен был лишь формальный повод. За который инициатору придется отвечать. Президентом не доволен Конгресс. По закону, главнокомандующий на проведение военной операции за пределами страны должен был спросить разрешения у сенаторов. Трамп поспешил все сделать единолично.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".