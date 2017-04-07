Меркель и Олланд одобрили удар США по аэродрому в Сирии

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Ангела Меркель и Франсуа Олланд назвали удар США по аэродрому в Сирии "санкцией" за якобы применение химического оружия против населения. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Германии и Франции. С похожей позицией ожидаемо выступили и другие страны Запада.

Действия США вызвали неоднозначную, но вполне предсказуемую реакцию в мире, передает "ТВ Центр". Страны Запада поспешили выразить одобрение бомбардировкой сирийской авиабазы. К ним присоединились Австралия, Израиль, Турция, Саудовская Аравия и Япония. С резким осуждением выступили Россия и Иран, а также кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Китай призвал стороны к сдержанности и к политическому диалогу.

Жан-Марк Эро, министр иностранных дел Франции:

"Это сигнал, который был дан, это предупреждение. Будущее Сирии не связано с Башаром Асадом, и американцы положили начало разъяснению этого".

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

"Полностью поддерживаю решение Трампа. Словом и делом он отправил чёткий и ясный сигнал, что с применением и распространением химического оружия не будут мириться".

Бахрам Гасеми, представитель МИД Ирана:

"Иран решительно осуждает любые ракетные удары. Такие меры усиливают террористов и осложняют обстановку в Сирии и в регионе".

Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт":

"Прежде чем наносить подобные удары по Сирии, США надлежало дождаться результатов международного расследования. Я удивлена произошедшим: ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не намерен быть жандармом мира, однако теперь он выступил именно в этой роли".