Меркель и Олланд одобрили удар США по аэродрому в Сирии
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Ангела Меркель и Франсуа Олланд назвали удар США по аэродрому в Сирии "санкцией" за якобы применение химического оружия против населения. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Германии и Франции. С похожей позицией ожидаемо выступили и другие страны Запада.
Действия США вызвали неоднозначную, но вполне предсказуемую реакцию в мире, передает "ТВ Центр". Страны Запада поспешили выразить одобрение бомбардировкой сирийской авиабазы. К ним присоединились Австралия, Израиль, Турция, Саудовская Аравия и Япония. С резким осуждением выступили Россия и Иран, а также кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Китай призвал стороны к сдержанности и к политическому диалогу.
Жан-Марк Эро, министр иностранных дел Франции:
"Это сигнал, который был дан, это предупреждение. Будущее Сирии не связано с Башаром Асадом, и американцы положили начало разъяснению этого".
Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:
"Полностью поддерживаю решение Трампа. Словом и делом он отправил чёткий и ясный сигнал, что с применением и распространением химического оружия не будут мириться".
Бахрам Гасеми, представитель МИД Ирана:
"Иран решительно осуждает любые ракетные удары. Такие меры усиливают террористов и осложняют обстановку в Сирии и в регионе".
Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт":
"Прежде чем наносить подобные удары по Сирии, США надлежало дождаться результатов международного расследования. Я удивлена произошедшим: ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не намерен быть жандармом мира, однако теперь он выступил именно в этой роли".