Климкин назвал сроки завершения процедур по "безвизу"

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Жителям Украины теперь придется оплачивать не только сам газ, но и его доставку по трубам. Новые коммунальные платежи власти вводят под давлением Международного валютного фонда, иначе государство может стать банкротом. Однако в Киеве продолжают праздновать введение "безвиза" с Европой. По оценке главы МИД Украины Павла Климкина, процедура по его введению завершатся через полтора-два месяца.

Четыре человека получили тяжелые ножевые ранения, более десяти избиты. Таков итог решения проблемы застройки арки в жилом доме в Полтаве. Предприниматель решил открыть в ней магазин и установил забор под охраной ЧОП. Разрешить эту, казалось бы, бытовую проблему миром городские власти оказались не в состоянии, после этого жильцы пошли войной. В бойне приняли участие около ста человек. Среди пострадавших есть и полицейские.

Пускать в ход кулаки по любому поводу на Украине теперь вообще в порядке вещей, отмечает "ТВ Центр". Не исключено, что скоро об этом узнают и в Европе, которая только что распахнула двери для безвизовых поездок. И будут ли там рады таким гостям? Кроме того, как оказалось, пока о безвизе знают далеко не все украинцы.

Сразу же, как стало известно об отмене виз, рухнул сайт для подачи заявлений на получение загранпаспортов в электронной форме. Центры по выдаче паспортов приостановили работу. В государственном предприятии "Документ" это объяснили тем, что СБУ вдруг начала изъятие серверов в телекоммуникационной компании. Причины остались неизвестными. Однако и большого наплыва посетителей в центрах не наблюдалось. Массово ехать в Европу украинцы явно не спешат.

"Пока мы не построим вот ту Европу, которую мы себе подразумеваем как сказку, у себя в доме - да, иногда кто-то, может быть, сможет выезжать, посмотреть другую Европу, так он и сейчас мог поехать. Но отзвучали фанфары, а мы остались в том же дерьме. Я не понимаю, как это облегчит жизнь остальной массы людей, которые остаются и не собираются никуда выезжать", - говорит нардеп Вадим Рабинович.

Пока киевские власти празднуют, как они считают, свою победу, объективно оценить последствия пытаются даже ряд депутатов пропрезидентской партии.

"Кроме права, нужно также иметь еще и возможности, в том числе финансовые. Поэтому парламент и правительство сейчас должны сконцентрироваться на проблемах экономики. Чтобы мы могли ездить в Европу не как бедные родственники, а как равные партнеры", - рассуждает нардеп Алексей Мушак.

А вот с равенством как раз все сложно, причем как на бытовом уровне, так и на государственном. О каком равенстве может идти речь, если Украина постоянно стоит перед Европой и остальным миром с протянутой рукой, а значит, вынуждена выполнять требования извне. Так выдачу очередного транша МВФ обусловил повышением пенсионного возраста, а также продолжением реформы ЖКХ. После чего комиссия по регулированию тарифов ввела плату за транзит газа в региональных сетях. Возмутился даже министр кабинета Гройсмана.

Средняя пенсия на Украине сейчас - 1600 гривен. Мягко говоря, небогаты и подавляющее большинство работающих украинцев. Очевидно, что о безвизовых поездках в Европу они будут думать в последнюю очередь.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".