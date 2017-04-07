Собянин: в Москве производится около 14% всей парфюмерно-косметической продукции

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В Москве производится около 14% всего российского объема парфюмерно-косметической продукции. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия новых производственных линий одного из крупнейших российских производителей косметики Faberlic.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии новых производственных линий на заводе Faberlic. Конвейеры смогут выпускать до 80 единиц готовой продукции в минуту, передает "ТВ Центр". Это в три раза больше, чем раньше.

Faberlic — один из крупнейших российских производителей косметики. Предприятие занимает территорию в сорок пять тысяч квадратных метров. Там работают почти 900 человек. Есть собственный центр научных разработок. В этом году компании могут присвоить статус "промышленного комплекса".

"Мы хорошо знаем, что Москва является одним из лидеров космической промышленности, авиационной, оборонной промышленности, атомной промышленности, но мало кто знает, что Москва является одним из лидеров по производству парфюмерно-косметической продукции. В Москве производится около 14% всего российского объема. И Faberlic является одним из лидеров этого производства, этого направления. Я очень рад, что в России развивается конкурентное производство, конкурентное не только для России, но и для мира", - отметил мэр.