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В Центральном выставочном зале "Манеж" открылась экспозиция "Академия и Школа акварели Сергея Андрияки". Выставка продлится до 5 мая.

В Манеже открылась выставка "Школы и Академии акварели Сергея Андрияки". Она посвящена пятилетию учебных заведений, передает "ТВ Центр".

В юбилейную экспозицию вошли более 4 тысяч экспонатов, выполненных художниками-педагогами и студентами. В таком масштабе работы учеников показывают впервые. Выставку дополняют более 30 мультимедийных экранов с видеофильмами мастер-классов и методических уроков. Кроме того, для посетителей подготовлена разнообразная программа - экскурсии, бесплатные уроки и презентации, а также концерты и встречи с деятелями культуры.

Выставка продлится до 5 мая.