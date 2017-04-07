Россия приостановила меморандум о предотвращении инцидентов в небе Сирии

Теги: Политика сирия сша россия

В связи с авиаударами США в Хомсе Москва приостановила действие меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией, подписанного с Соединенными Штатами. Россия призвала провести чрезвычайное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации.

Бомбардировка авиации США в Хомсе еще больше разрушила российско-американские отношения. Об этом заявили в пресс-службе МИД России. В связи с атакой авиации США российская сторона приостановила действие меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

"Российская сторона приостанавливает действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США. Призываем Совет Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения сложившейся ситуации", - говорится в сообщении ведомства.

В МИД назвали бомбардировку в Хомсе бездумной демонстрацией силы. В ведомстве подчеркнули, что "предпринятые сегодня США действия еще больше разрушают российско-американские отношения". Вашингтон полностью проигнорировал выводы экспертов, в том числе из Организации по запрещению химического оружия, об отсутствии химоружия у Сирии. В министерстве считают, что целью операции США было отвлечение внимания от ситуации в Мосуле.

"Несомненно, что военная акция США – это и попытка отвлечь внимание от ситуации в Мосуле, где в результате действий, в том числе американской коалиции, погибли сотни мирных жителей и нарастает гуманитарная катастрофа", - подчеркнули в МИД.

Минувшей ночью США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс. По объекту было выпущено не менее 60 крылатых ракет. Сирийское телевидение объявило действия США актом агрессии. Приказ президента Дональда Трампа уже назвали самым радикальным военным решением с момента его вступления в должность.

Читайте также:

Россияне не пострадали в результате ракетного удара по авиабазе в Сирии

Путин жестко отреагировал на удар США по сирийской базе

США нанесли удар по авиабазе в Сирии. Видео