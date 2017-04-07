Ревность к женщине стала причиной взрыва возле школы в Ростове

Теги: Уголовное дело взрыв ростов

Ревность к женщине стала мотивом преступления подозреваемого, который накануне организовал взрыв возле школы в Ростове-на-Дону. У мужчины были долгие неприязненные отношения с соперником, и он решил от него избавиться, замаскировав СВУ под фонарик.

Следственный комитет по Ростовской области задержал 46-летнего Эдуарда Шарапова, подозреваемого в покушении на убийство при помощи самодельного взрывного устройства, говорится в сообщении регионального СУ СКР.

По данным следствия, у Шарапова и потерпевшего были долгие неприязненные отношения на почве ревности к женщине. Подозреваемый досконально изучил маршрут соперника и решил совершить убийство при помощи СВУ. Он замаскировал его под фонарик и положил его на пути следования пострадавшего. Соперник подобрал его, после чего случился взрыв. Его доставили в больницу, сейчас его жизнь вне опасности.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по двум статьям: "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом". В настоящее время следствием решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи рассказали, чтобы раскрыть это преступление они использовали новейшую криминалистическую технику.

Ранее НАК официально отверг версию теракта, назвав причиной взрыва бытовой конфликт.

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