Писать законопроекты доверят искусственному интеллекту

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Написание законопроектов могут доверить искусственному интеллекту. Согласно планам рабочей группы Минэкономразвития по цифровой реформе правительства, обсуждается создание программного алгоритма с использованием технологии машинного обучения для работы с документами. Эксперты полагают, что эти программы могут взять на себя написание первоначальных вариантов законопроектов.

Министерство экономического развития работает над цифровой реформой правительства. Для ее разработки создана специальная рабочая группа. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на план работы группы.

Как отмечает издание, обмен любой информацией в кабмине до сих пор происходит на бумаге, что тормозит продвижение инициатив. Рабочая группа обсуждает возможность работы с законопроектами на основе блокчейн – технологии распределенного хранения данных, которая обеспечивает сохранность и защиту данных. Кроме того, обсуждается создание программного алгоритма для работы с документами с использованием технологии машинного обучения. Это, по мнению экспертов, может говорить о том, что первоначальные варианты законопроектов будут разрабатываться специальными машинами на основе заданных параметров.

"Задаются параметры закона, а дальше техника в собственном режиме готовит его драфт. Дальше с этим драфтом уже начинают работать специалисты", - пояснил директор Центра технологий государственного управления Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Южаков.

Задачи рабочей группы предусматривают оптимизацию сроков и процедуры подготовки нормативных правовых актов, а также создание системы, которая позволит отслеживать историю документов от их разработки до принятия. В пресс-службе Минэкономразвития подтвердили, что работают над изменениями в законотворчестве.

"Минэкономразвития занимается проработкой порядка, направленного на оптимизацию нормотворческого процесса и его перевода на единую информационную платформу. Предполагается, что после согласования с ключевыми участниками он найдет свое отражение в плане 2017-2025, где будет предусмотрен набор мероприятий для реализации этих изменений", - говорится в сообщении.

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