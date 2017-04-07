"Большая семерка" соберется без России

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Россия не видит смысла в восстановлении формата "Большой восьмерки". Формат G20 больше подходит для решения международных проблем.

Россия не планирует возвращать формат "Большой восьмерки", вернувшись в клуб G7, передает газета "Известия" со ссылкой на российский дипломатический источник.

Российская сторона считает, что формат G8 – пройденный этап и возвращаться к нему нет смысла. Для обсуждения международной повестки дня существует более удобная площадка- G20.

"G7 нам уже не интересен. Если изменится формат «семерки» и мы услышим что-то вразумительное, то после этого и сможем рассматривать данный вопрос. Это будет только после снятия всех санкций", - сообщил «Известиям» депутат Виктор Водолацкий.

По мнению парламентария, на Западе понимают, что многие международные проблемы G7 не может решить самостоятельно без России.

Саммит G7, куда входят Великобритания, США, Франция, Германия, Канада, Италия и Япония, пройдет в Италии 9-11 апреля. На повестке дня обсуждение международного терроризма, ситуации в Сирии и Ливии, иранская проблема, соблюдение Минских договоренностей, запуски ракет КНДР.

Формат G8 появился в 2006 году, когда к нему присоединилась Россия. В 2014 году семь стран "Большой восьмерки" осудили позицию России по Крыму, после чего был восстановлен формат G7.

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