В Москве полиция разыскивает двух стрелков на Mazda

Теги: полиция стрельба Происшествие москва розыск

Полиция Москвы ввела план "Перехват" для поимки двух стрелков на автомобиле Mazda 6. По данным правоохранительных органов, двое молодых людей 1994 и 1997 годов рождения нанесли огнестрельное ранение мужчине.

Полиция Москвы разыскивает двух молодых людей, ранивших из огнестрельного оружия мужчину. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Полиция Москвы разыскивает двух мужчин 1994 и 1997 годов рождения за причинение огнестрельного ранения гражданину. Известно, что злоумышленники скрылись на автомобиле Mazda 6 c московскими номерами. Введен план "Перехват", - сказал он.

Читайте также:

Два человека госпитализированы после стрельбы на северо-востоке Москвы

На севере Москвы в квартире нашли тело мужчины с проломленной головой

В Москве зарезали врача-анестезиолога