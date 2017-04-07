С начала апреля в столице выпала треть месячной нормы осадков

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В Москве с начала апреля выпала треть месячной нормы осадков. Как сообщили в Гидрометцентре России, к выходным погода в столице испортится - будет облачно, температура опустится до девяти градусов. Ожидаются дождь и мокрый снег.

С начала апреля в столице выпала почти треть месячной нормы осадков. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Минувшая ночь добавила Москве осадков. С начала месяца в столице выпало почти 12 миллиметров - 11,7 миллиметра. Это получается 27% от месячной нормы, которая для апреля составляет 44 миллиметра", - сообщил синоптик.

К выходным в Москве прогнозируется ухудшение погоды - облачность и похолодание до девяти градусов. Ожидается также дождь и мокрый снег.

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