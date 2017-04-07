Омичка, выгнавшая сына босиком на мороз, отделалась штрафом

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Жительницу Омска суд оштрафовал на 18 тысяч за то, что она, будучи пьяной, избила и выгнала своего ребенка без верхней одежды и обуви на мороз. Мальчик всего лишь сделал матери замечание, чтобы она перестала употреблять спиртное. Прокуратура планирует оспорить, по ее мнению, слишком мягкое решение суда.

Муромцевский районный суд Омской области оштрафовал 38-летнюю омичку на 18 тысяч рублей за то, что та выгнала своего сына раздетым и разутым на мороз. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, 14 января 2016 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разозлилась на своего 14-летнего сына за то, что он попросил ее не принимать больше спиртного. Мать избила его и выгнала раздетого на неотапливаемую веранду, закрыв за собой дверь. Мальчик более часа простоял на улице в одной футболке и штанах, после чего ушел к соседке, у которой остался на ночлег.

На следующий день они обратились к врачу, который констатировал у мальчика отморожение пальцев обеих стоп 1 степени и телесные повреждения.

Установлено, что женщина систематически выпивает и у нее трое несовершеннолетних детей. В отношении одного из них, 11-летнего мальчика, она уже лишена родительских прав. Пострадавший ребенок помещен в детский дом.

Приговор в действие не вступил, омская прокуратура планирует оспорить его в связи с мягкостью назначенного наказания.

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