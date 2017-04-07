Минобороны: меньше половины американских ракет достигло цели

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Только 23 ракеты, выпущенные США по аэродрому "Шайрат" в Сирии, достигли цели. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Место падения остальных 36 ракет неизвестно. По данным оборонного ведомства, в результате удара погибли четверо сирийских военных, судьба двоих неизвестна.

Эффективность удара США по сирийскому аэродрому "Шайрат" оказалась крайне низкой. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, пишет ТАСС.

По данным военного ведомства, только 23 ракеты достигли цели. Место падения остальных 36 неизвестно.

Он рассказал, что США наносили удары по базе из акватории Средиземного моря в районе острова Крит в течение 14 минут — с 03:42 до 03:56. В результате действий США погибли как минимум четверо сирийских военных погибли, шестеро получили ожоги. Судьба двоих военнослужащих неизвестна.

Кроме того, уничтожены шесть самолетов Миг-23, находившихся в ангарах на ремонте, радиолокационная станция, учебный корпус и столовая. Взлетная полоса и самолеты на стоянках повреждений не получили, сообщил Конашенков.

Минувшей ночью США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе "Шайрат" в провинции Хомс. По объекту было выпущено 59 крылатых ракет. Сирийское телевидение объявило действия США актом агрессии. Дональд Трамп назвал удар ответом на якобы использование Дамаском химоружия против мирного населения.

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