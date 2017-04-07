Песков: обмена информацией с США по военной линии больше не будет

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после нанесенного США удара по объектам в Хомсе смысла в контактах Москвы и Вашингтона в рамках Меморандума по избежанию инцидентов в Сирии больше нет. По его словам американская сторона фактически сыграла на руку террористам. Россия рассчитывает, что этот шаг не был согласован с боевиками.

Смысл в контактах России и США в рамках Меморандума по избежанию инцидентов в Сирии утерян. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Смысл, собственно, был утерян сегодня ночью после нанесения ударов. Сами каналы технологически остаются, но обмена информацией происходить не будет", - сказал он.

По словам Пескова, нанесенный США удар де-факто был в интересах боевиком запрещенных в России "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры".

Пресс-секретарь главы государства отметил, что никаких контактов Владимира Путина с Дональдом Трампом после инцидента в Сирии не планируется. Президент намерен обсудить вопрос об атаке США с Советом безопасности страны.

"Президент работает в Москве, сегодня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Мы сообщим вам, хотя можно сейчас уже сказать, что совещание будет проведено в связи с ракетными ударами, которые США ночью нанесли по Сирии", - пояснил Песков.

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