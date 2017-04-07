Путин не собирается звонить Трампу из-за ракетных ударов
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Владимир Путин и Дональд Трамп не планируют телефонных переговоров из-за ракетных ударов, нанесенных США по аэродрому сирийской армии в провинции Хомс, сообщил Дмитрий Песков. Нет в планах российского лидера и звонка Башару Асаду.
Телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Не планируется телефонных переговоров и с президентом Сирии Башаром Асадом.
Минувшей ночью США нанесли ракетный удар по аэродрому "Шайрат" в сирийской провинции Хомс. По данным российского Минобороны, в результате были уничтожены шесть стоявших на ремонте самолетов ВВС Сирии и столовая. Погибли как минимум четыре человека, судьба двоих остается неизвестной.
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