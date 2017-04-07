В Челябинске 10-летний музыкант провалился под лед, спасая скрипку
Теги: музыка Происшествие ребенок
10-летний мальчик провалился под лед в центре Челябинска, спасая упавшую с моста скрипку. Прохожие вызвали спасателей, но юный музыкант смог сам выбраться из воды. В этот день у него и его младшего брата должен был быть концерт в филармонии.
В Челябинске спасатели эвакуировали со льда на реке Миасс 10-летнего мальчика, который прыгнул в воду, спасая упавшую скрипку, передают местные СМИ.
По словам пострадавшего, он и его младший брат спешили в филармонию, где должны были выступить на концерте. Переходя по мосту через реку Миасс, один из мальчиков уронил инструмент в воду. Старший решил достать ее, спрыгнул на лед и провалился в полынью. Его младший брат начал звать на помощь, прохожие вызвали спасателей. Юный музыкант смог самостоятельно выбраться из воды вместе со скрипкой, а прибывшие спасатели переместили его на берег.
Мальчика передали бригаде скорой помощи, другой ребенок отправился в филармонию.
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