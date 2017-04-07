В Челябинске 10-летний музыкант провалился под лед, спасая скрипку

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10-летний мальчик провалился под лед в центре Челябинска, спасая упавшую с моста скрипку. Прохожие вызвали спасателей, но юный музыкант смог сам выбраться из воды. В этот день у него и его младшего брата должен был быть концерт в филармонии.