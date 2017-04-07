Как мир отреагировал на удары США по базе в Сирии

Теги: В мире сирия сша трамп

Действия США вызвали неоднозначную, но вполне предсказуемую реакцию в мире. Страны Запада поспешили выразить одобрение бомбардировки сирийской авиабазы. К ним присоединились Австралия, Израиль, Турция, Саудовская Аравия и Япония. С резким осуждением выступил Иран. Но главное: как сторонники, так и противники Дональда Трампа признаются, что не ожидали от президента США способности так быстро забывать о собственных обещаниях.

Еще совсем недавно кандидат в американские президенты Дональд Трамп предполагал, что так называемая вооруженная сирийская оппозиция может оказаться хуже Башара Асада, напоминает "ТВ Центр". В Белый дом он вошел победителем с идеями невмешательства в дела суверенных государств. Трамп говорил об американских проблемах и важности борьбы с международным терроризмом. Но, как оказалось, обещать и делать, испытывая давление политических противников, - разные вещи.

"После ожесточенной предвыборной избирательной кампании в США внешнеполитическая стратегия Вашингтона так и не была сформирована. Ни для кого не секрет, что новому президенту Соединенных Штатов непросто даются первые месяцы пребывания у власти именно потому, что различные политические институты в Соединенных Штатах максимально противодействуют работе новой администрации. Такое самоутверждение за счет абсолютно алогичных, непродуманных и бессмысленных с точки зрения борьбы с международным терроризмом мер опасно", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Похоже, этой ночью независимый президент уступил партии и правительству. "Прозрение" Трампа отметили многие ярые сторонники Клинтон и Обамы. Например, республиканец Джон Маккейн, заявил, что теперь президент заслужил поддержку народа. В российском МИД подчеркивают, что удар нанесли, не дожидаясь расследования. В 2003 году, когда США и союзники вторглись в Ирак под надуманным предлогом, в ООН хотя бы показали пробирку с фальшивыми доказательствами. На этот раз не было даже такого. Американской администрации оказалось достаточно слов вооруженных группировок. Часть из которых ООН признаны террористическими.

"Такое впечатление, что хотели отвлечь внимание от той же самой "ан-Нусры", которая продолжает, наверное, рассматриваться некоторыми в качестве резервного отряда, чтобы перейти от переговоров к смене режима. Выгодно это может быть только тем, кто хочет подорвать женевский процесс, процесс Астаны и ищет необходимые предлоги для перехода от политического урегулирования к смене режима силовым путем. И тут, наверное, нусровцы пригодятся", - заявил глава МИД Сергей Лавров.

В России подчеркивают, что в результате бомбардировки пострадало государство, которое является членом ООН. Но большинство стран, находящихся под влиянием США, и на этот факт закрыли глаза. Действия Вашингтона поддержали в Австралии, Японии, Турции. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон назвал ракетный удар "ограниченной и направленной акцией". Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд, по итогам телефонных переговоров заявили, что президент Асад — единственный, кто несет ответственность за такое развитие событий.

Впрочем, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен ракетный удар США осудила. Заступился за Сирию один из главных игроков на Ближнем Востоке - Иран. В Китае как обычно заняли нейтральную позицию. В российской Государственной Думе посчитали необходимым оперативно направить в Парламентскую Ассамблею Совета Европы и ОБСЕ обращение по ситуации в Сирии и фактам американской агрессии.

Как подтверждение этих слов - новые сводки из Сирии. Террористы моментально среагировали и показали, что происходит при ослаблении правящего режима. Сразу после американских ударов боевики предприняли несколько попыток атаковать правительственные войска.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".