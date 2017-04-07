Более ста ярмарок выходного дня открылись в Москве

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В Москве в пятницу открылись более 100 ярмарок выходного дня. Они работают с пятницы по воскресенье с 9 утра до 7 вечера.

Более ста ярмарок выходного дня заработали в Москве, передает "ТВ Центр". Они будут открыты по пятницам, субботам и воскресеньям с 9 утра до 7 вечера. В этом году по просьбам москвичей возобновили работу несколько ранее закрытых ярмарок. Один из таких адресов - Школьная улица. Уже с утра в торговых рядах здесь было много посетителей. Начало сезона отметили казацкими народными песнями. С родины казаков и из других регионов на ярмарку привезли свежие продукты.

Торговые места город предоставляет бесплатно, а цены искусственно не регулируются, хотя производителям и предлагают таблицу "рекомендованных" цен, отражающих среднюю стоимость товаров в Москве. За качеством следят ветеринарный контроль и Роспотребнадзор.