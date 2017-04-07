В православные праздники изменится расписание автобусов

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Расписание движения автобусов изменится в Москве в дни православных праздников.

В дни православных праздников изменится решим работы некоторых маршрутов наземного транспорта. 9, 16 и 23 апреля до Николо-Архангельского кладбища пассажиры смогут проехать не от "Щёлковской", а от станции метро "Новокосино", что намного удобнее.

Причём, от "Новокосино" пустят бесплатный маршрут Э-5, а от "Выхино" - бесплатные автобусы Э-1 и Э-2 и ещё регулярный 706-й. Они будут останавливаться и у станции метро "Новокосино".

Впрочем, в Вербное Воскресенье, на Пасху и Красную горку в столице по традиции организуют и другие бесплатные маршруты, подробнее о которых можно узнать на сайте "Мосгортранса".