Жители деревни под Дмитровом 20 лет живут возле свалки

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Жители села Орудьево Дмитровского района Подмосковья почти 20 лет живут рядом с огромной свалкой. В день сюда приезжают по 200 мусоровозов. Люди уверены, что везут машины не только пластик и древесину, но и опасные отходы. Запах вокруг полигона оставляет желать лучшего.

Свою точку зрения жители села Орудьево пытаются донести до властей уже много лет, передает "ТВ Центр". Даже понимая важность подобных объектов для Московской области, люди считают место расположения полигона крайне неудачным. Организованная свалка - всего в двух километрах от жилых домов. С приходом теплой погоды неприятное соседство ощущается все сильнее. И дело не только в запахе.

"Все помоечные машины идут через наше село. Дома находятся на расстоянии десяти метров от этой дороги. У нас люди бесятся от шума от этих мусоровозов. И запаха. 200 машин там в сутки, может и 300 и 400", - жалуется житель села Сергей Абаров.

Полигон был построен более 20 лет назад и сегодня не соответствует современным стандартам безопасности. Территория закрытая, туда никого не пускают. Местные активисты утверждают, что он ничем не отличается от стихийной свалки. Руководству полигона не раз выписывали штрафы и предписания за нарушение санитарных норм.

"Мы не уверены, что вот эти мусоровозы, которые гремят по центральной улице села Орудьево, по 200 мусоровозов в день, везут только древесину и пластик. Там отходы всех классов опасности и мы знаем, что на полигон везут мусор без сортировки, без учета класса опасности, невзирая на то, что рядом жилые дома", - говорит Ерена Грубий.

За ликвидацию "Непейно" выступает и ассоциация многодетных матерей. Земли рядом с селом Орудьево выделяют многодетным семьям по государственной программе.

"Наши дети, вместо того чтобы быть здоровым поколением нашей страны, будут просто погибать на этой свалке. Нам хочется, чтобы наши дети жили и дышали сейчас здесь", - говорит руководитель ассоциации многодетных и приемных семей Алла Миндиашвили.

Власти Московской области предлагают жителям компромисс. Они планируют построить на месте полигона мусороперерабатывающий завод. И уверяют, что объект будет оборудован по самым современным технологиям. Здесь не будет неприятного запаха, грызунов или несанкционированных нефтехимических отходов.

Однако аргументы людей не убеждают. Жители считают, что даже если снаружи все будет выглядеть презентабельно и экологически безопасно, главная беда таится внутри самой свалки. Опасные вещества будут отравлять землю и местную речку Кухолка. А мусоровозы - еще чаще курсировать мимо жилых домов.

Юлия Степина, Сергей Сенченков. "ТВ Центр".