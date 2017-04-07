Два подпольных сигаретных цеха нашли в Московском регионе

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Транспортная полиция обнаружила в Москве и Подмосковье два нелегальных цеха по производству контрафактных сигарет. Товар с поддельными акцизными марками поставлялся в более чем 40 регионов России.

В Московском регионе сотрудники МВД на транспорте пресекли деятельность двух подпольных цехов по изготовлению контрафактных сигарет с использованием поддельных акцизных марок, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе обысков полицейские обнаружили два цеха, находящихся в Москве и Подмосковье, по изготовлению сигарет и папирос. Они находились под землей и были хорошо замаскированы. Автомобили для погрузки и выгрузки продукции опускались в него на специальном подъемнике.

По информации МВД, товар поставлялся более чем в 40 регионов России.

Полицейские изъяли более 4800 коробок готовой продукции, свыше 10 тонн табачного сырья и табачных материалов. А также 500 тысяч поддельных акцизных марок.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование".

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