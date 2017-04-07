Медведев не видит усилий для отмены продэмбарго со стороны Запада

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Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что Запад не прилагает усилия для того, чтобы Россия поменяла позицию по ограничению импорта продовольствия. Премьер, при этом, отметил, что наша страна от этого только выигрывает.

Запад не прилагает усилий для отмены продовольственного эмбарго. Об этом заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев на коллегии Министерства сельского хозяйства.

"Ограничения по ввозу импортной продукции, сырья и продовольствия в Россию сохраняются, так что мы работаем абсолютно спокойно. Наши партнеры не прилагают никаких усилий для того, чтобы мы свою позицию поменяли, но давайте их и не будем разочаровывать: нам от этого только лучше", - цитирует его "Интерфакс".

Премьер также отметил, что поддержка сельского хозяйства со стороны государства будет продолжена. По его словам, это защищенная статья бюджета.

"По сути это наша защищенная статья. Так будем делать и впредь, на период 2018-2020 годов", - подчеркнул Медведев.

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