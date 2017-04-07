Путин обсудил ракетные удары США с Совбезом

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Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны ситуацию в Сирии после ракетных ударов США. Действия Вашингтона вновь квалифицировали как акт агрессии. Также Путин рассмотрел с Совбезом вопросы о продолжении операции российских ВКС по поддержке сирийской армии в борьбе с террористами.

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Сирии с Советом безопасности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По его словам, одной из основных тем совещания стала ситуация в арабской республике после ракетных ударов США. Члены Совбеза вновь квалифицировали действия Соединенных Штатов как акт агрессии. По словам Пескова, совет обеспокоен неизбежными негативными последствиями этой атаки для общих усилий по борьбе с терроризмом.

"Также было выражено сожаление в связи с ущербом для двусторонних российско-американских отношений, который был нанесен в связи с произведенными ударами по объектам Сирии", - отметил он.

Кроме того, глава государства обсудил с Совбезом операцию российских ВКС. "Обсуждались различные вопросы, связанные с продолжением операции ВКС России по поддержанию антитеррористической операции Вооруженных сил Сирии", - сказал Песков.

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