Британские ученые подсчитали калорийность человеческого мяса
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Британские ученые, подсчитав калорийность человеческого мяса, выяснили, что наши предки не ели на постоянной основе своих сородичей. Каннибализм просто нецелесообразен – мясо животных намного калорийней.
Исследователи из Великобритании пришли к выводу, что поедание человеческой плоти имело для древних людей ритуальный характер. Они не ели своих сородичей из-за голода, потому что человеческое мясо содержит относительно мало калорий, пишет "Русская планета".
Так, один мамонт содержит 3 600 000 калорий, а человек – около 126 тысяч. При этом охотиться за животными было проще.
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