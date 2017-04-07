Британские ученые подсчитали калорийность человеческого мяса

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Британские ученые, подсчитав калорийность человеческого мяса, выяснили, что наши предки не ели на постоянной основе своих сородичей. Каннибализм просто нецелесообразен – мясо животных намного калорийней.

Исследователи из Великобритании пришли к выводу, что поедание человеческой плоти имело для древних людей ритуальный характер. Они не ели своих сородичей из-за голода, потому что человеческое мясо содержит относительно мало калорий, пишет "Русская планета".

Так, один мамонт содержит 3 600 000 калорий, а человек – около 126 тысяч. При этом охотиться за животными было проще.

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