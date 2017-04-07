Активист Развозжаев вышел на свободу

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В Красноярске из колонии №31 на свободу вышел оппозиционер Леонид Развозжаев, осужденный за организацию массовых беспорядков в Москве в 2012 году. Следующие два года он будет находиться под надзором полиции.

Осужденный по обвинению в организации массовых беспорядков оппозиционер Леонид Развозжаев вышел на свободу. Об этом пишет МИР24.

Активиста выпустили из колонии №31 в Красноярске. Следующие два года он будет находиться под надзором полиции. За этот период ему запрещено принимать участие в массовых акциях.

Леонид Развозжаев был одним из организаторов беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года. Тогда оппозиционная акция переросла в столкновения с полицией. В результате за противоправные действия были задержаны более 400 человек.

Сам Развозжаев, как и его еще один организатор Сергей Удальцов, получил 4,5 года колонии в рамках так называемого "болотного дела". Рядовых участников приговорили к меньшим срокам. Ряд фигурантов был амнистирован, а один направлен на принудительное психиатрическое лечение.

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